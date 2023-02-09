Зеленский заручился военной поддержкой Макрона и Шольца

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили, что продолжат оказывать военную помощь Киеву. Это произошло, когда в Елисейском дворце они приняли украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам Макрона, с Шольцем они намерены вместе выразить "солидарность и поддержку Украине и засвидетельствовать объединяющее их с этой страной доверие". Французский лидер добавил, что "нужно, чтобы мы продолжали, адаптировали, приспосабливали необходимую военную поддержку".

"При том что мы приступили в последние недели к новым поставкам оборонного оснащения, мы продолжим усилия, и мы вместе обсудим сегодня вечером оперативные потребности Украины. Мы всегда будем действовать при полной координации с нашими партнёрами и союзниками", — заявил президент Франции.

В свою очередь Шольц напомнил о военной поддержке Украины Германией и её партнёрами. Канцлер ФРГ отметил тяжёлую артиллерию, ПВО и недавнее решение о поставках танков.