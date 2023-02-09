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9 февраля, 01:59

Байден рассказал об угрозах Си Цзиньпину из-за России

Байден заявил, что грозил Си Цзиньпину прекращением инвестиций в случае поддержки СВО

Президент Соединённых Штатов Джо Байден рассказал, что пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину потерей западных инвестиций в случае поддержки действий России на Украине.

В интервью телеканалу PBS глава Белого дома сообщил, что звонил китайскому лидеру летом прошлого года. В ходе общения Байден заявлял о последствиях поддержки Москвы со стороны Пекина. При этом американский лидер отметил, что в разговоре подчёркивал, что "это не угроза, просто наблюдение". Байден предложил посмотреть на происходящее с Россией и напомнил, что "шестьсот американских корпораций покинули страну, от McDonald"s до Exxon".

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"Вы мне всё время говорите, что причиной поддерживать отношения с США и Европой является привлечение их инвестиций в Китай. А кто будет инвестировать в Китай, если вы можете вовлечься в такого же рода сделку", — подчеркнул Байден.

Американский президент также добавил, что несмотря на ожидания поддержки Китаем российской спецоперации на Украине, этого не произошло.

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Ранее Байден выразил уверенность, что отношения между Вашингтоном и Пекином серьёзно не пострадали после инцидента с китайским аэростатом, который был сбит в американском воздушном пространстве. Он отметил, что лично обсуждал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином.

Обложка ©

Flickr / The White House

Иван Косицын

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