Байден рассказал об угрозах Си Цзиньпину из-за России

Президент Соединённых Штатов Джо Байден рассказал, что пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину потерей западных инвестиций в случае поддержки действий России на Украине.

В интервью телеканалу PBS глава Белого дома сообщил, что звонил китайскому лидеру летом прошлого года. В ходе общения Байден заявлял о последствиях поддержки Москвы со стороны Пекина. При этом американский лидер отметил, что в разговоре подчёркивал, что "это не угроза, просто наблюдение". Байден предложил посмотреть на происходящее с Россией и напомнил, что "шестьсот американских корпораций покинули страну, от McDonald"s до Exxon".

"Вы мне всё время говорите, что причиной поддерживать отношения с США и Европой является привлечение их инвестиций в Китай. А кто будет инвестировать в Китай, если вы можете вовлечься в такого же рода сделку", — подчеркнул Байден.

Американский президент также добавил, что несмотря на ожидания поддержки Китаем российской спецоперации на Украине, этого не произошло.