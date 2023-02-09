Утопит ли землетрясение в Турции Эрдогана или спасёт Политолог и востоковед Камран Гасанов о том, как скажется на политической карьере главы Турции катастрофа накануне выборов и кто попытается её использовать. 8 февраля, 23:40 Обложка © ТАСС/ EPA/ ERDEM SAHIN

Катастрофа в Турции — трагичное, но не из ряда вон выходящее событие, потому что страна расположена на сейсмически активной территории — на стыке Аравийской и Анатолийской плит. Не так давно с точки зрения геологического возраста земли — в 1999 году — Турция уже переживала крупное землетрясение в Измите. Погибли свыше 17 тысяч человек. До этого масштабные толчки такой силы происходили в 1939 году, затронув 10 провинций с эпицентром в Эрзинджане и унеся жизни больше 30 тысяч человек. Именно с ним сравнивают нынешнее землетрясение на юго-востоке Турции.

Хотя пока число погибших меньше, чем двадцать лет назад, но масштабы — более устрашающие. Катастрофа унесла жизни 8574 человек, потери могут увеличиться. Катаклизм коснулся 10 провинций, включая Кахраманмараш, Диярбакыр, Шанлыурфа, Анкару и Адану. Число раненых превышает 22 тысячи, разрушены шесть тысяч зданий. По оценкам экономистов геологической службы, финансовый ущерб может составить один миллиард долларов.

С точки зрения экономики Турции миллиард долларов — немаленькая сумма. Правительство с учётом кризиса и падения лиры с удовольствием потратило бы эти деньги на другие нужды или инвестиции. Сейчас придётся раскошелиться и немножко опустошить бюджет. Хотя, по масштабам Турции, миллиард — это не такая большая сумма. Расходы страны оцениваются в районе больше 100 млрд долларов, доходы — около 90 миллиардов. Для какой-нибудь Албании и Грузии, чьи доходы лежат в отметке $4–5 млрд, такие расходы оказались бы катастрофическими.

Поисково-спасательные работы после землетрясения. Фото © ТАСС / Zuma

Газопровод "Турецкий поток" обошёлся государству в семь миллиардов долларов США, проектируемый Стамбульский канал — в два раза больше, а первая АЭС "Аккую" стоит $20 млрд. Так что за миллиард долларов реализовать значимый проект не представляется возможным. В то же время, например, армию Турции можно было бы укрепить на 12 истребителей пятого поколения F-35, если бы, конечно, США их продали.

С точки зрения экономики Турция понесёт серьёзный ущерб, но не будет сломлена. Международная помощь и поддержка со стороны Европы, Израиля, России, Ирана, ООН и других игроков может перекрыть расходы на ликвидацию последствий землетрясения. Гораздо больше стихия может сказаться на политическом ландшафте, в особенности, учитывая, что уже в мае в Турции пройдут президентские и парламентские выборы.

Известно, что рейтинги Эрдогана находились на отметке чуть меньше 50%. В сопоставлении с основными конкурентами из оппозиции — мэром Стамбула Экремом Имамоглу, мэром Анкары Мансуром Явашем и главой Народно-республиканской партии Кемалем Кылычдароглу — президент Реджеп Тайип Эрдоган проигрывает с разницей от 1 до 8%. Коалиция правящей партии ПСР и националистов тоже в процентном соотношении уступает шестипартийному оппозиционному блоку.

Говоря о раскладах, надо понимать, что опросы всегда дают условную картину. Если бы разрыв составлял десятки процентов, тогда Эрдогану нужно было бы бить в набат. Но решающей силой в Турции остаётся большинство, которое пассивно в обычное время и говорит своё решающее слово на выборах. Оно руководствуется эмоциями и реагирует на последние события.

Церемония инаугурации президента Турции Реджепа Эрдогана в 2018. Фото © ТАСС/Zuma/Depo Photos

В 2018 году Эрдоган выиграл выборы благодаря успешной военной операции в Сирии. Сейчас он может набрать недостающие очки за счёт демонстрации авторитета, вовлечённости и активности в трудный для народа момент. Президент уже выехал в районы, пострадавшие от землетрясения. По его словам, власти выделят до $5,3 млрд для ликвидации последствий, а каждая семья получит до 530 долларов. Как бы это цинично ни звучало, но строительный бизнес в стране активизируется, и временно появятся новые рабочие места. Повысится спрос на науку, которая должна научиться прогнозировать стихийные бедствия.

Если кабинет Эрдогана справится с задачей и за три месяца решит основные проблемы восстановления дорог, домов и инфраструктуры (турецким строителям это под силу), то рейтинги президента-хозяйственника возрастут. В противном случае оппозиция одержит уверенную победу, ибо её основной инструмент для победы — экономические неудачи Эрдогана и кризис лиры. Дополнительную роль могли сыграть внешнеполитические шаги — примирение с Сирией, новые гуманитарные и политические инициативы на украинском треке и жёсткое поведение по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Однако, скорее всего, на ближайшие три-четыре месяца они отойдут на второй план.

Одним словом, землетрясение может утопить или спасти Эрдогана. России выгодно, чтобы в Турции удержался самостоятельный лидер, который, в отличие от оппозиции, не ориентируется исключительно на ЕС и США и не ставит под вопрос проекты российских компаний.

Авторы Камран Гасанов