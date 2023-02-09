Семилетнего мальчика спасли в Турции спустя 70 часов после землетрясения
TRT Haber: Спустя 70 часов после землетрясения в Турции спасли семилетнего мальчика
В турецкой провинции Адыяман спустя 70 часов после мощнейшего землетрясения удалось спасти семилетнего мальчика. Как сообщает телеканал TRT Haber, двумя часами ранее из-под обломков в провинции Хатай достали ещё шесть человек, включая троих детей.
Семилетнего мальчика спасли в Турции спустя 70 часов после землетрясения. Видео © Twitter / TRT Haber
"Семилетнего Ахмеда спустя 70 часов после землетрясения спасли из-под обломков в турецком Адыямане. Первое, о чём он предупредил спасателей, —это было то, что у него завтра уроки в школе", — передаёт канал.
Поисково-спасательные работы продолжаются во всех районах, пострадавших от землетрясения. В провинции Хатай во время этих работ специалисты услышали крики из-под завалов и приступили к разбору места. Им удалось спасти шесть человек, включая трёх детей, спустя 68 часов после трагедии.
Напомним, в Турции в ночь на 6 февраля произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7. Пострадала также и Сирия. По данным учёных, инцидент спровоцировал сдвиг, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра. По последним данным, погибло более 12 тысяч человек, пострадало около 63 тысяч.
Twitter / TRT Haber