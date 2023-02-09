В турецкой провинции Адыяман спустя 70 часов после мощнейшего землетрясения удалось спасти семилетнего мальчика. Как сообщает телеканал TRT Haber, двумя часами ранее из-под обломков в провинции Хатай достали ещё шесть человек, включая троих детей.

Семилетнего мальчика спасли в Турции спустя 70 часов после землетрясения. Видео © Twitter / TRT Haber

"Семилетнего Ахмеда спустя 70 часов после землетрясения спасли из-под обломков в турецком Адыямане. Первое, о чём он предупредил спасателей, —это было то, что у него завтра уроки в школе", — передаёт канал.