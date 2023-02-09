Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске выросло до двух
На месте трагедии работают специалисты экстренных служб. Обложка © t.me / Анатолий Локоть
Число погибших в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске выросло до двух. Как сообщает Mash Siberia, тело второго человека несколько минут назад достали из-под завалов.
Напомним, трагедия произошла на улице Линейной в Новосибирске. После взрыва произошло обрушение одного из подъездов, после чего начался пожар на площади 300 квадратных метров. В СК РФ уточнили, что при взрыве газа в доме обрушилось два подъезда. Возбуждено уголовное дело. Есть погибшие и пострадавшие. Спасателям удалось достать из-под завалов женщину, однако там ещё могут находиться три человека.