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9 февраля, 05:39

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске выросло до двух

<p>На месте трагедии работают специалисты экстренных служб. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/alokot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Анатолий Локоть</a></p>

На месте трагедии работают специалисты экстренных служб. Обложка © t.me / Анатолий Локоть

Число погибших в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске выросло до двух. Как сообщает Mash Siberia, тело второго человека несколько минут назад достали из-под завалов.

Напомним, трагедия произошла на улице Линейной в Новосибирске. После взрыва произошло обрушение одного из подъездов, после чего начался пожар на площади 300 квадратных метров. В СК РФ уточнили, что при взрыве газа в доме обрушилось два подъезда. Возбуждено уголовное дело. Есть погибшие и пострадавшие. Спасателям удалось достать из-под завалов женщину, однако там ещё могут находиться три человека.

Момент взрыва газа в доме в Новосибирске попал на камеры

Момент взрыва газа в доме в Новосибирске попал на камеры

Оксана Попова

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