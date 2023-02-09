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9 февраля, 03:03

При взрыве газа в доме Новосибирска обрушились два подъезда

СК возбудил уголовное дело после обрушения двух подъездов при взрыве газа в Новосибирске

<p>Подъезд жилого дома обрушился после взрыва газа в Новосибирске. Обложка © <a href="https://nsk.sledcom.ru/news/item/1764710/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Новосибирской области</a></p>

Подъезд жилого дома обрушился после взрыва газа в Новосибирске. Обложка © СУ СК РФ по Новосибирской области

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. Как уточнили в ведомстве, обрушились два подъезда.

Расследование открыто по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Спасатели эвакуировали 50 человек из дома в Новосибирске, где произошёл взрыв газа

Спасатели эвакуировали 50 человек из дома в Новосибирске, где произошёл взрыв газа

Напомним, ранним утром 9 февраля на улице Линейная в Новосибирске после взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов четырёхподъездного пятиэтажного дома. После этого начался пожар на площади 300 квадратных метров, сейчас происходит его тушение, а также ведётся разбор завалов. По последним данным, два человека погибли, ещё шесть пострадали. МЧС публиковало видео с места происшествия.

Иван Косицын

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