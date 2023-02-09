Спасатели эвакуировали 50 человек из дома в Новосибирске, где произошёл взрыв газа

В Новосибирске спасатели МЧС эвакуировали 50 человек из дома, где произошло обрушение подъезда после взрыва бытового газа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В настоящее время происходит тушение горящих квартир, сотрудники МЧС России разбирают завалы и проверяют рядом расположенные квартиры. Предварительно, площадь пожара — 300 кв. м. Из дома эвакуировано 50 человек", — сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Сейчас на месте происшествия идёт тушение огня и разбор завалов.