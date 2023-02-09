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9 февраля, 02:13

Спасатели эвакуировали 50 человек из дома в Новосибирске, где произошёл взрыв газа

В Новосибирске спасатели МЧС эвакуировали 50 человек из дома, где произошло обрушение подъезда после взрыва бытового газа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В настоящее время происходит тушение горящих квартир, сотрудники МЧС России разбирают завалы и проверяют рядом расположенные квартиры. Предварительно, площадь пожара — 300 кв. м. Из дома эвакуировано 50 человек", сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Сейчас на месте происшествия идёт тушение огня и разбор завалов.

Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме Новосибирска

Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме Новосибирска

Напомним, взрыв газа в Заельцовском районе Новосибирска произошёл утром в четверг, 9 февраля. В результате происшествия обрушился один из подъездов, в доме начался пожар.

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VK / Сводка по району. Заельцовка

Юлия Коновалова

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