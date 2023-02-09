Губернатор подтвердил гибель двух человек после взрыва газа в жилом доме Новосибирска
Число погибших после взрыва газа в жилом доме в Заельцовском районе Новосибирска увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников со ссылкой на Городскую клиническую больницу № 34.
Как глава региона уточнил в телеграм-канале, погибший скончался от отравления угарным газом.
По данным ТАСС, ссылающегося на экстренные службы, пострадало пять человек. Сейчас спасатели продолжают борьбу с начавшимся после взрыва газа пожаром.
Лайф напоминает, что взрыв газа в Заельцовском районе Новосибирска на улице Линейной произошёл утром в четверг, 9 февраля. В результате происшествия обрушился один из подъездов четырёхподъездного пятиэтажного дома, начался пожар. МЧС публиковало видео с места происшествия.
Telegram / МЧС России