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9 февраля, 02:32

Губернатор подтвердил гибель двух человек после взрыва газа в жилом доме Новосибирска

Число погибших после взрыва газа в жилом доме в Заельцовском районе Новосибирска увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников со ссылкой на Городскую клиническую больницу № 34.

Как глава региона уточнил в телеграм-канале, погибший скончался от отравления угарным газом.

Спасатели эвакуировали 50 человек из дома в Новосибирске, где произошёл взрыв газа

Спасатели эвакуировали 50 человек из дома в Новосибирске, где произошёл взрыв газа

По данным ТАСС, ссылающегося на экстренные службы, пострадало пять человек. Сейчас спасатели продолжают борьбу с начавшимся после взрыва газа пожаром.

Лайф напоминает, что взрыв газа в Заельцовском районе Новосибирска на улице Линейной произошёл утром в четверг, 9 февраля. В результате происшествия обрушился один из подъездов четырёхподъездного пятиэтажного дома, начался пожар. МЧС публиковало видео с места происшествия.

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Telegram / МЧС России

Юлия Коновалова

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