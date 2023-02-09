Губернатор подтвердил гибель двух человек после взрыва газа в жилом доме Новосибирска

Число погибших после взрыва газа в жилом доме в Заельцовском районе Новосибирска увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников со ссылкой на Городскую клиническую больницу № 34.

Как глава региона уточнил в телеграм-канале, погибший скончался от отравления угарным газом.