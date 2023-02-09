МЧС показало видео с места взрыва газа в жилом доме Новосибирска

Появилось видео с места обрушения подъезда жилого дома после взрыва газа в Новосибирске. Кадры публикует пресс-служба МЧС России.

После взрыва газа в доме в Новосибирске вспыхнул пожар. Видео © t.me / mchs_official

На них видно, что спасатели тушат пожар. Площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров. Кроме того, сотрудники экстренных служб активно разбирают завалы: под ними могут оставаться люди. Предварительной причиной произошедшего стала утечка газа.