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9 февраля, 02:22

МЧС показало видео с места взрыва газа в жилом доме Новосибирска

Появилось видео с места обрушения подъезда жилого дома после взрыва газа в Новосибирске. Кадры публикует пресс-служба МЧС России.

После взрыва газа в доме в Новосибирске вспыхнул пожар. Видео © t.me / mchs_official

На них видно, что спасатели тушат пожар. Площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров. Кроме того, сотрудники экстренных служб активно разбирают завалы: под ними могут оставаться люди. Предварительной причиной произошедшего стала утечка газа.

Спасатели эвакуировали 50 человек из дома в Новосибирске, где произошёл взрыв газа

Спасатели эвакуировали 50 человек из дома в Новосибирске, где произошёл взрыв газа

Напомним, взрыв газа в Заельцовском районе Новосибирска на улице Линейной произошёл утром в четверг, 9 февраля. В результате происшествия обрушился один из подъездов четырёхподъездного пятиэтажного дома, начался пожар. Погибло два человека, ещё пятеро пострадали.

Обложка ©

t.me / mchs_official

Иван Косицын

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