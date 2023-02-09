МЧС показало видео с места взрыва газа в жилом доме Новосибирска
Появилось видео с места обрушения подъезда жилого дома после взрыва газа в Новосибирске. Кадры публикует пресс-служба МЧС России.
После взрыва газа в доме в Новосибирске вспыхнул пожар. Видео © t.me / mchs_official
На них видно, что спасатели тушат пожар. Площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров. Кроме того, сотрудники экстренных служб активно разбирают завалы: под ними могут оставаться люди. Предварительной причиной произошедшего стала утечка газа.
Напомним, взрыв газа в Заельцовском районе Новосибирска на улице Линейной произошёл утром в четверг, 9 февраля. В результате происшествия обрушился один из подъездов четырёхподъездного пятиэтажного дома, начался пожар. Погибло два человека, ещё пятеро пострадали.
t.me / mchs_official