Зеленский и Шольц перепутали трибуны перед началом пресс-конференции в Париже

Перед началом совместной пресс-конференции в Елисейском дворце Зеленский встал у трибуны с национальными символами Германии и Евросоюза, в то время как Шольц прошёл к украинскому флагу. Макрон, заметив ошибку коллег, жестом предложил им поменяться местами. Под смех собравшейся публики Зеленский указал на украинский флаг со словами "кажется, это наш" и прошёл к правильной трибуне.