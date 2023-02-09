Зеленский и Шольц перепутали трибуны перед началом пресс-конференции в Париже
Украинский президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц, прибывшие в Париж, перепутали места во время встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Видео показал французский телеканал Kanal13.
Перед началом совместной пресс-конференции в Елисейском дворце Зеленский встал у трибуны с национальными символами Германии и Евросоюза, в то время как Шольц прошёл к украинскому флагу. Макрон, заметив ошибку коллег, жестом предложил им поменяться местами. Под смех собравшейся публики Зеленский указал на украинский флаг со словами "кажется, это наш" и прошёл к правильной трибуне.
А ранее Зеленский посетовал на слишком прочные связи России с Германией и Францией. Он объяснил, что их истоки лежат в XX веке, однако лидера Незалежной удивляет, что "некоторые из их потомков" поддерживают президента России Владимира Путина.
YouTube / Kanal13