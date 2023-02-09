The Walt Disney проведёт реорганизацию и сократит семь тысяч сотрудников
Гендиректор Walt Disney Айгер заявил о планах уволить семь тысяч сотрудников
Известная американская компания The Walt Disney будет реорганизована в три подразделения и сократит примерно семь тысяч сотрудников. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Роберта Айгера.
Так, одно из подразделений будет отвечать за развлекательный контент кино и телевидения. Второе займётся спортивными программами, а третье — тематическими парками, товарами и круизными лайнерами. Айгер в ходе телеконференции с участием инвесторов заявил, что реорганизация направлена на повышение прибыли компании. С помощью изменений руководство рассчитывает сэкономить 5,5 миллиарда долларов.
Ранее Лайф писал, что американская корпорация Microsoft планирует сократить более десяти тысяч сотрудников из-за ухудшающейся экономической ситуации. Под сокращение может попасть около 5% от всего штата компании, который насчитывает более 220 тысяч человек, — т.е. около 11 тысяч работников.
ТАСС / Zuma