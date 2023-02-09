Спасатели вытащили женщину из-под завалов дома в Новосибирске, где взорвался газ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Во время разбора завалов в подвале под обрушившимся подъездом пожарно-спасательные подразделения обнаружили женщину, подающую признаки жизни", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.

Спасатели вытащили женщину из-под завалов дома в Новосибирске. Видео © t.me / t.me / mchs_official

Плиту удалось поднять и сдвинуть с помощью автолестницы, пострадавшую доставили в лечебное учреждение. Сейчас продолжается поиск людей, которые могут находиться под завалами. К работам привлечены кинологические расчёты Сибирского спасательного центра и психологи МЧС.