Спасатели вытащили женщину из-под завалов дома в Новосибирске
Спасатели вытащили женщину из-под завалов дома в Новосибирске, где взорвался газ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Во время разбора завалов в подвале под обрушившимся подъездом пожарно-спасательные подразделения обнаружили женщину, подающую признаки жизни", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.
Спасатели вытащили женщину из-под завалов дома в Новосибирске. Видео © t.me / t.me / mchs_official
Плиту удалось поднять и сдвинуть с помощью автолестницы, пострадавшую доставили в лечебное учреждение. Сейчас продолжается поиск людей, которые могут находиться под завалами. К работам привлечены кинологические расчёты Сибирского спасательного центра и психологи МЧС.
Лайф напоминает, ранним утром 9 февраля на улице Линейной в Новосибирске после взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов четырёхподъездного пятиэтажного дома. После этого начался пожар на площади 300 квадратных метров, сейчас происходит его тушение, а также ведётся разбор завалов. По последним данным, два человека погибли, ещё шесть пострадали. МЧС публиковало видео с места происшествия.
Кадр видео МЧС России