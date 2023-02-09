Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что западные танки "не сделают погоды" на Украине

Отправка Украине нескольких сотен западных танков не поможет Киеву, уверен постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Мы прекрасно понимаем, что, пока киевский режим полностью не обанкротится на поле боя, этот поток не иссякнет. И если с начала СВО год назад мы уже уничтожили более семи с половиной тысяч имевшихся у Украины или поставленных ей танков, то 100, 200, 300 новых танков погоду, что называется, не сделают", — сказал постпред на заседании Совбеза ООН.

Небензя добавил, что западные страны оказались напрямую вовлечёнными в конфликт на Украине не только из-за предоставления Киеву оружия и разведданных, но и из-за отправки наёмников и военных, без которых ВСУ не могут эксплуатировать некоторые западные вооружения.

Также, по словам дипломата, в некоторых "наиболее русофобских столицах, где чувство реальности утрачено задолго до спецоперации", звучат призывы ввести на Украину войска НАТО для действий против России и её союзников.