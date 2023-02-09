Момент взрыва газа в доме в Новосибирске попал на камеры
В Сети появился момент взрыва газа в пятиэтажном доме в Новосибирске. Его сняли наружные камеры видеонаблюдения.
Момент взрыва газа в доме в Новосибирске. Видео © Telegram / Борус
Судя по времени на ролике, всё произошло в 07:39 утра. На кадрах виден двор в тёмное время суток, усыпанный снегом, и люди, которые начинают выходить на улицу.
Как уже писал Лайф, всё произошло на улице Линейной в Новосибирске. После взрыва произошло обрушение одного из подъездов, после чего начался пожар на площади 300 квадратных метров. В СК РФ уточнили, что при взрыве газа в доме обрушились два подъезда. Возбуждено уголовное дело. Есть погибшие и пострадавшие. Спасателям удалось достать из-под завалов женщину, однако там ещё могут находиться три человека.
Telegram / Борус