Момент взрыва газа в доме в Новосибирске попал на камеры

В Сети появился момент взрыва газа в пятиэтажном доме в Новосибирске. Его сняли наружные камеры видеонаблюдения.

Судя по времени на ролике, всё произошло в 07:39 утра. На кадрах виден двор в тёмное время суток, усыпанный снегом, и люди, которые начинают выходить на улицу.