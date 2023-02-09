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9 февраля, 05:24
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Момент взрыва газа в доме в Новосибирске попал на камеры

В Сети появился момент взрыва газа в пятиэтажном доме в Новосибирске. Его сняли наружные камеры видеонаблюдения.

Момент взрыва газа в доме в Новосибирске. Видео © Telegram / Борус

Судя по времени на ролике, всё произошло в 07:39 утра. На кадрах виден двор в тёмное время суток, усыпанный снегом, и люди, которые начинают выходить на улицу.

В Новосибирске спасли одного человека, считавшегося погибшим после взрыва газа

В Новосибирске спасли одного человека, считавшегося погибшим после взрыва газа

Как уже писал Лайф, всё произошло на улице Линейной в Новосибирске. После взрыва произошло обрушение одного из подъездов, после чего начался пожар на площади 300 квадратных метров. В СК РФ уточнили, что при взрыве газа в доме обрушились два подъезда. Возбуждено уголовное дело. Есть погибшие и пострадавшие. Спасателям удалось достать из-под завалов женщину, однако там ещё могут находиться три человека.

Обложка ©

Telegram / Борус

Николь Вербер

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