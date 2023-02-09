В Новосибирске спасли одного человека, считавшегося погибшим после взрыва газа
Одного человека, считавшегося погибшим при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске, врачам удалось спасти. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.
"Одного "откачали" в больнице, поэтому, по уточнённым данным в настоящее время один погибший и восемь пострадавших", — отметил он.
По словам Орлова, под завалами дома могут находиться три человека, в данный момент их ищут.
Чуть ранее стало известно, что спасатели вытащили женщину из-под завалов дома. Пострадавшую госпитализировали в лечебное учреждение.
Напомним, утром 9 февраля на улице Линейная в Новосибирске после взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов пятиэтажного дома. После этого начался пожар на площади 300 квадратных метров. МЧС публиковало видео с места происшествия. Позже в пресс-службе регионального управления СК РФ заявили, что при взрыве газа в доме обрушились два подъезда, возбуждено уголовное дело.