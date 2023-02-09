В Новосибирске спасли одного человека, считавшегося погибшим после взрыва газа

Одного человека, считавшегося погибшим при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске, врачам удалось спасти. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

"Одного "откачали" в больнице, поэтому, по уточнённым данным в настоящее время один погибший и восемь пострадавших", — отметил он.

По словам Орлова, под завалами дома могут находиться три человека, в данный момент их ищут.