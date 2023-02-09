Пожарные потушили огонь на месте взрыва газа в Новосибирске

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске, где произошёл взрыв газа с последующим возгоранием и обрушением подъездов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В настоящее время открытое горение ликвидировано. Осуществляется разбор конструкций и проливка локальных очагов горения под завалами", — указали в ведомстве.