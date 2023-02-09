Пожарные потушили огонь на месте взрыва газа в Новосибирске
Последствия взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. Обложка © ГУ МЧС РФ по Новосибирской области
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске, где произошёл взрыв газа с последующим возгоранием и обрушением подъездов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В настоящее время открытое горение ликвидировано. Осуществляется разбор конструкций и проливка локальных очагов горения под завалами", — указали в ведомстве.
Психологи МЧС РФ оказывают помощь пострадавшим и их родным. Для жильцов дома развёрнут пункт обогрева в школе.
Как сообщал Лайф, утром 9 февраля на улице Линейной в Новосибирске после взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов четырёхподъездного пятиэтажного дома. После этого начался пожар на площади 300 квадратных метров. По последним данным, два человека погибли, ещё семь пострадали. МЧС публиковало видео с места происшествия. Позже в пресс-службе регионального управления СК РФ заявили, что при взрыве газа в доме обрушились два подъезда, возбуждено уголовное дело.