SpaceX ограничила доступ украинским беспилотникам к спутниковой связи Starlink

SpaceX ограничила доступ военных дронов на Украине к сети спутниковой связи Starlink. Об этом заявила президент американской компании Гвинн Шотвелл.

"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их [ВСУ] возможности <...>, и мы это осуществили", — приводит её слова агентство Reuters.

Как уточнила Шотвелл, Starlink "разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием". По её словам, украинские военные используют беспилотники в качестве средства связи, однако в компании хотят, чтобы они никогда не применялись в наступательных целях.