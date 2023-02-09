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Регион
Опубликовано 9 февраля 2023, 04:04
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SpaceX ограничила доступ украинским беспилотникам к спутниковой связи Starlink

SpaceX ограничила доступ военных дронов на Украине к сети спутниковой связи Starlink. Об этом заявила президент американской компании Гвинн Шотвелл.

"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их [ВСУ] возможности <...>, и мы это осуществили", — приводит её слова агентство Reuters.

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Как уточнила Шотвелл, Starlink "разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием". По её словам, украинские военные используют беспилотники в качестве средства связи, однако в компании хотят, чтобы они никогда не применялись в наступательных целях.

Ранее сообщалось, что ВСУ формируют роты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащённых терминалами спутниковой связи Starlink. В Минобороны Украины отметили, что для реализации инициативы также был сформирован специальный координационный штаб.

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ТАСС / Zuma / Airman 1st Class Sebastian Romaw

Иван Косицын
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