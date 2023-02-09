SpaceX ограничила доступ украинским беспилотникам к спутниковой связи Starlink
SpaceX ограничила доступ военных дронов на Украине к сети спутниковой связи Starlink. Об этом заявила президент американской компании Гвинн Шотвелл.
"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их [ВСУ] возможности <...>, и мы это осуществили", — приводит её слова агентство Reuters.
Как уточнила Шотвелл, Starlink "разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием". По её словам, украинские военные используют беспилотники в качестве средства связи, однако в компании хотят, чтобы они никогда не применялись в наступательных целях.
Ранее сообщалось, что ВСУ формируют роты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащённых терминалами спутниковой связи Starlink. В Минобороны Украины отметили, что для реализации инициативы также был сформирован специальный координационный штаб.
ТАСС / Zuma / Airman 1st Class Sebastian Romaw