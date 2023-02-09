Судьба 11 человек после взрыва газа в доме в Новосибирске остаётся неизвестной
Мэр Новосибирска: Судьба 11 человек после взрыва газа в доме остаётся неизвестной
Последствия взрыва газа в пятиэтажном доме в Новосибирске. Обложка © Telegram / Анатолий Локоть
Судьба 11 жителей дома в Новосибирске, где сегодня утром произошёл взрыв газа, остаётся неизвестной. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть в беседе с журналистами.
Всего, по его словам, в пятиэтажке прописано 117 человек, однако количество проживающих по факту может быть больше — не исключено, что какие-то квартиры сдавались в аренду.
"Продолжается работа по телефонному обзвону, пока судьба 11 человек не ясна", — сказал градоначальник журналистам.
Кроме того, он добавил, что есть пострадавшие в результате ЧП. В настоящее время в больницах находится 11 человек. Известно о двух погибших.
Напомним, взрыв газа сегодня утром произошёл на улице Линейной в Новосибирске. Это привело к обрушению одного из подъездов дома и пожару на площади 300 квадратных метров. Позже в СК РФ уточнили, что в результате обрушилось два подъезда. Спасателям удалось достать из-под завалов женщину, однако там ещё могут находиться три человека. Также есть погибшие. Возбуждено уголовное дело. Кстати, накануне трагедии жильцы уже жаловались на утечку газа.