Судьба 11 человек после взрыва газа в доме в Новосибирске остаётся неизвестной

Судьба 11 жителей дома в Новосибирске, где сегодня утром произошёл взрыв газа, остаётся неизвестной. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть в беседе с журналистами.

Всего, по его словам, в пятиэтажке прописано 117 человек, однако количество проживающих по факту может быть больше — не исключено, что какие-то квартиры сдавались в аренду.

"Продолжается работа по телефонному обзвону, пока судьба 11 человек не ясна", — сказал градоначальник журналистам.