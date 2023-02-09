В Приангарье школьник уронил телефон в ванну и умер от удара током

В Новосибирской области 13-летний подросток умер после удара током. Его тело было обнаружено в ванной. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Несчастный случай произошёл в городе Усолье-Сибирском. По данным следствия, мальчик решил искупаться в ванной и в какой-то момент взял в руки телефон. В это время устройство заряжалось в розетке. В итоге неосторожность подростка привела к смертельному удару током.

"По данному факту следственным отделом по городу Усолье-Сибирское СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении ведомства.

Также проверку проводит и местная прокуратура. По итогам будет дана оценка исполнению законодательства в сфере профилактики детского травматизма и иных федеральных законов. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщили в Прокуратуре Иркутской области.