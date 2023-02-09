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9 февраля, 07:53

Глава МЧС России Куренков вылетел в Новосибирск, где произошёл взрыв газа

Глава МЧС России Александр Куренков отправился в Новосибирск, где сегодня ночью в результате взрыва газа обрушилась часть жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министр Александр Куренков вылетел в Новосибирск вместе с оперативной группой центрального аппарата МЧС России", — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели обрушили шаткую часть стены в доме в Новосибирске, где взорвался газ

Спасатели обрушили шаткую часть стены в доме в Новосибирске, где взорвался газ

Напомним, в результате взрыва газа в пятиэтажке по улице Линейной в Новосибирске обрушилось два подъезда. Известно о трёх погибших. Судьба ещё нескольких человек остаётся неизвестной. Накануне трагедии жильцы жаловались на запах газа. Как сообщил губернатор региона, дом восстанавливать не будут.

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Telegram / Анатолий Локоть

Максим Плетнёв

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