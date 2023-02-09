Глава МЧС России Куренков вылетел в Новосибирск, где произошёл взрыв газа
Глава МЧС России Александр Куренков отправился в Новосибирск, где сегодня ночью в результате взрыва газа обрушилась часть жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Министр Александр Куренков вылетел в Новосибирск вместе с оперативной группой центрального аппарата МЧС России", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в результате взрыва газа в пятиэтажке по улице Линейной в Новосибирске обрушилось два подъезда. Известно о трёх погибших. Судьба ещё нескольких человек остаётся неизвестной. Накануне трагедии жильцы жаловались на запах газа. Как сообщил губернатор региона, дом восстанавливать не будут.
Telegram / Анатолий Локоть