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9 февраля, 07:04

Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до трёх

<p>Спасатели МЧС России работают на месте взрыва газа в Новосибирске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs54" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Новосибирской области</a></p>

Спасатели МЧС России работают на месте взрыва газа в Новосибирске. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Новосибирской области

До трёх человек увеличилось количество жертв взрыва газа, который сегодня утром произошёл в пятиэтажном доме в Новосибирске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

По данным агентства, на месте происшествия было найдено тело третьего погибшего.

Момент взрыва газа в доме в Новосибирске попал на камеры

Момент взрыва газа в доме в Новосибирске попал на камеры

Напомним, сегодня утром на улице Линейной в Новосибирске произошёл взрыв газа, в результате которого обрушился подъезд и начался пожар. Позже в СК РФ уточнили, что произошло обрушение двух подъездов. Судьба 11 человек остаётся неизвестной. Возбуждено уголовное дело. Известно, что жильцы уже накануне трагедии жаловались на утечку газа.

Николь Вербер

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