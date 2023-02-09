Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до трёх
Спасатели МЧС России работают на месте взрыва газа в Новосибирске. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Новосибирской области
До трёх человек увеличилось количество жертв взрыва газа, который сегодня утром произошёл в пятиэтажном доме в Новосибирске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
По данным агентства, на месте происшествия было найдено тело третьего погибшего.
Напомним, сегодня утром на улице Линейной в Новосибирске произошёл взрыв газа, в результате которого обрушился подъезд и начался пожар. Позже в СК РФ уточнили, что произошло обрушение двух подъездов. Судьба 11 человек остаётся неизвестной. Возбуждено уголовное дело. Известно, что жильцы уже накануне трагедии жаловались на утечку газа.