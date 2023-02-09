Сенатор Цеков назвал посольства Украины "военкоматами для наёмников"

Украинские дипломатические представительства в ряде стран проводят инструктаж для боевиков, желающих воевать на стороне ВСУ. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Такие посольства он назвал "военкоматами для наёмников".

"Посольства Украины координируют действия тех [групп] наёмников, которые формируются на территории этих стран. Через них наёмники знают, куда ехать, как ехать, кто их там встретит, как это будет всё происходить. Это военкоматы и для граждан Украины, которые находятся на территории этих государств, и для граждан-иностранцев", — сказал он и добавил, что посольства формируют наёмнические структуры.

Кроме того, диппредставительства Украины занимаются и "попрошайничеством": они требуют всё то, что можно получить от стран Запада, продолжил он. В частности, речь идёт о гуманитарной помощи, оружия для ВСУ и финансовой помощи.