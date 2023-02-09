Сенатор Цеков назвал посольства Украины "военкоматами для наёмников"

Украинские дипломатические представительства в ряде стран проводят инструктаж для боевиков, желающих воевать на стороне ВСУ. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Такие посольства он назвал "военкоматами для наёмников".

"Посольства Украины координируют действия тех наёмников, которые формируются на территории этих стран. Через них наемники знают, куда ехать, как ехать, кто их там встретит, как это будет всё происходить. Это военкоматы и для граждан Украины, которые находятся на территории этих государств, и для граждан-иностранцев", — сказал он и добавил, что посольства формируют наёмнические структуры.

Кроме этого, диппредставительства Украины занимаются и "попрошайничеством": они требуют всё то, что можно получить от стран Запада, продолжил он. В частности, речь идёт о гуманитарной помощи, оружия для ВСУ и финансовой помощи.