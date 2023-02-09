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9 февраля, 06:28

В Запорожской области предотвращено покушение на замглавы Администрации Бердянска

В Запорожской области предотвратили покушение на замглавы Администрации Бердянска Павла Ищука. Об этом журналистам сообщил представитель спецслужб.

"Группа готовила покушение на заместителя главы ВГА Бердянска Ищука. Данное преступление предотвращено", — отметили в спецслужбах.

По данным правоохранителей, группа преступников ранее была причастна к убийствам представителей местных властей. Силовикам удалось найти исполнителя и соучастников убийства замначальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова и покушения на убийство коменданта города Артёма Бардина. Кроме того, члены группы причастны к подготовке убийства заммэра Олега Бойко и его супруги, а также взрыва на территории города.

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Ранее Лайф рассказывал о покушении на главу Администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Украинские спецслужбы подорвали его автомобиль. Сила взрыва составила до одного килограмма взрывчатого вещества.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер

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