В Запорожской области предотвращено покушение на замглавы Администрации Бердянска

По данным правоохранителей, группа преступников ранее была причастна к убийствам представителей местных властей. Силовикам удалось найти исполнителя и соучастников убийства замначальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова и покушения на убийство коменданта города Артёма Бардина. Кроме того, члены группы причастны к подготовке убийства заммэра Олега Бойко и его супруги, а также взрыва на территории города.