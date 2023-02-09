Курс евро поднялся выше 78 рублей впервые с 25 апреля прошлого года

Курс евро превысил отметку в 78 рублей в ходе торгов на Московской бирже впервые с 25 апреля 2022 года. Об этом сообщается на её официальном сайте.

Так, на 07:21 по московскому времени курс евро прибавлял 0,92%, поднимаясь до 78,1 рубля. А к 07:32 европейская валюта замедлила рост до 0,83%. Вместе с тем курс доллара прибавляет 0,65%, до 72,77 рубля.