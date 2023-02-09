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9 февраля, 05:56

Богомаз: Российские системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Брянской области

Губернатор Богомаз: В Брянской области системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны второй раз за ночь отразили атаку украинских беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Системами ПВО ВС РФ отражена ещё одна атака ВСУ. Благодаря профессионализму наших защитников над Брянским районом сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", — написал он в своём телеграм-канале.

До этого сегодня ночью украинскими беспилотниками была атакована территория Стародубского муниципального округа, однако их все удалось сбить. Как уточнил глава области, пострадавших и разрушений нет.

"В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять. Спасибо нашим защитникам!" — уточнил Богомаз.

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Вчера Лайф писал, что украинская сторона атаковала Валуйский городской округ Белгородской области. Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, российские системы противовоздушной обороны сбили две ракеты.

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ТАСС / Стрингер

Николь Вербер

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