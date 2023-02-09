Богомаз: Российские системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Брянской области
Губернатор Богомаз: В Брянской области системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников
Российские системы противовоздушной обороны второй раз за ночь отразили атаку украинских беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Системами ПВО ВС РФ отражена ещё одна атака ВСУ. Благодаря профессионализму наших защитников над Брянским районом сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", — написал он в своём телеграм-канале.
До этого сегодня ночью украинскими беспилотниками была атакована территория Стародубского муниципального округа, однако их все удалось сбить. Как уточнил глава области, пострадавших и разрушений нет.
"В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять. Спасибо нашим защитникам!" — уточнил Богомаз.
Вчера Лайф писал, что украинская сторона атаковала Валуйский городской округ Белгородской области. Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, российские системы противовоздушной обороны сбили две ракеты.
ТАСС / Стрингер