Богомаз: Российские системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Брянской области

Российские системы противовоздушной обороны второй раз за ночь отразили атаку украинских беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Системами ПВО ВС РФ отражена ещё одна атака ВСУ. Благодаря профессионализму наших защитников над Брянским районом сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", — написал он в своём телеграм-канале.

До этого сегодня ночью украинскими беспилотниками была атакована территория Стародубского муниципального округа, однако их все удалось сбить. Как уточнил глава области, пострадавших и разрушений нет.

"В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять. Спасибо нашим защитникам!" — уточнил Богомаз.