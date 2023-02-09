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9 февраля, 06:56

Двое пострадавших при взрыве газа в жилом доме Новосибирска находятся в реанимации

<p>В результате взрыва газа в жилом доме Новосибирска обрушилось два подъезда. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/alokot" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Анатолий Локоть</a></p>

В результате взрыва газа в жилом доме Новосибирска обрушилось два подъезда. Обложка © t.me / Анатолий Локоть

Два человека, пострадавшие в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Новосибирске, находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Ещё двоим жильцам медицинскую помощь оказали амбулаторно. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

"По оперативным данным, в медицинские учреждения госпитализировано семь пострадавших в происшествии в Новосибирске, двое из них — в отделение реанимации и интенсивной терапии. Двоим пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно", — сказано в сообщении.

В ведомстве также добавили, что вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана в полном объёме. Сейчас на месте трагедии дежурят пять бригад скорой помощи.

Напомним, взрыв газа сегодня утром произошёл на улице Линейной в Новосибирске. В результате ЧП обрушилось два подъезда. Спасателям удалось достать из-под завалов женщину, но там ещё могут находиться три человека. По последним данным, погибло два человека, 11 человек находятся в больнице. Судьба ещё 11 неизвестна. Возбуждено уголовное дело. Накануне трагедии жильцы уже жаловались на утечку газа.

Момент взрыва газа в доме в Новосибирске попал на камеры

Момент взрыва газа в доме в Новосибирске попал на камеры

Оксана Попова

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