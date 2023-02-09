Двое пострадавших при взрыве газа в жилом доме Новосибирска находятся в реанимации
В результате взрыва газа в жилом доме Новосибирска обрушилось два подъезда. Обложка © t.me / Анатолий Локоть
Два человека, пострадавшие в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Новосибирске, находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Ещё двоим жильцам медицинскую помощь оказали амбулаторно. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.
"По оперативным данным, в медицинские учреждения госпитализировано семь пострадавших в происшествии в Новосибирске, двое из них — в отделение реанимации и интенсивной терапии. Двоим пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно", — сказано в сообщении.
В ведомстве также добавили, что вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана в полном объёме. Сейчас на месте трагедии дежурят пять бригад скорой помощи.
Напомним, взрыв газа сегодня утром произошёл на улице Линейной в Новосибирске. В результате ЧП обрушилось два подъезда. Спасателям удалось достать из-под завалов женщину, но там ещё могут находиться три человека. По последним данным, погибло два человека, 11 человек находятся в больнице. Судьба ещё 11 неизвестна. Возбуждено уголовное дело. Накануне трагедии жильцы уже жаловались на утечку газа.