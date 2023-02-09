Двое пострадавших при взрыве газа в жилом доме Новосибирска находятся в реанимации

Два человека, пострадавшие в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Новосибирске, находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Ещё двоим жильцам медицинскую помощь оказали амбулаторно. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

"По оперативным данным, в медицинские учреждения госпитализировано семь пострадавших в происшествии в Новосибирске, двое из них — в отделение реанимации и интенсивной терапии. Двоим пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно", — сказано в сообщении.