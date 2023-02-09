Пригожин заявил о прекращении набора заключённых в ЧВК "Вагнер"

Набор заключённых в Группу Вагнера завершён. Об этом заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин.

"Да, действительно, это так. Набор заключённых в ЧВК "Вагнер" полностью прекращён", — говорится в телеграм-канале его пресс-службы.

При этом там уточнили, что перед теми, кто в настоящее время работает в ЧВК "Вагнер", выполняются все обязательства.