Пригожин заявил о прекращении набора заключённых в ЧВК "Вагнер"
Набор заключённых в Группу Вагнера завершён. Об этом заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин.
"Да, действительно, это так. Набор заключённых в ЧВК "Вагнер" полностью прекращён", — говорится в телеграм-канале его пресс-службы.
При этом там уточнили, что перед теми, кто в настоящее время работает в ЧВК "Вагнер", выполняются все обязательства.
Кстати, ранее Лайф писал, что Пригожин пригласил в ЧВК "Вагнер" Игоря (Гиркина) Стрелкова — военного пенсионера и экс-руководителя общественного движения "Новороссия". Причём не рядовым, а руководителем одного из штурмовых подразделений. Однако Стрелков его предложение не принял. Свой отказ он объяснил тем, что Пригожин позволил себе публично оскорбить его "грязными словами и ложью".
ТАСС / Иван Ноябрёв