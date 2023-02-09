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Регион
Опубликовано 9 февраля 2023, 06:50
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Пригожин заявил о прекращении набора заключённых в ЧВК "Вагнер"

Набор заключённых в Группу Вагнера завершён. Об этом заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин.

"Да, действительно, это так. Набор заключённых в ЧВК "Вагнер" полностью прекращён", — говорится в телеграм-канале его пресс-службы.

При этом там уточнили, что перед теми, кто в настоящее время работает в ЧВК "Вагнер", выполняются все обязательства.

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Кстати, ранее Лайф писал, что Пригожин пригласил в ЧВК "Вагнер" Игоря (Гиркина) Стрелкова — военного пенсионера и экс-руководителя общественного движения "Новороссия". Причём не рядовым, а руководителем одного из штурмовых подразделений. Однако Стрелков его предложение не принял. Свой отказ он объяснил тем, что Пригожин позволил себе публично оскорбить его "грязными словами и ложью".

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ТАСС / Иван Ноябрёв

Николь Вербер
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