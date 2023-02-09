Жителям разрушенного при взрыве газа дома в Новосибирске дадут новое жильё

Пятиэтажный дом на Линейной улице в Новосибирске, где сегодня произошло обрушение подъездов в результате взрыва газа, восстанавливать не будут. Как сообщил губернатор области Андрей Травников, жильцам предоставят новое жильё, которое власти приобретут за счёт средств регионального бюджета.

Спасатели разбирают завалы на месте трагедии. Под ними могут находиться люди. Видео © LIFE

"Очевидно, что после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно. <…> Принципиальное решение уже принято — жители дома на Линейной, 39 в оперативном порядке будут расселены с использованием инструмента региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", — сообщил глава региона.

Он также подчеркнул, что всем пострадавшим гражданам будут оказаны меры социальной поддержки. Сейчас жильцы дома на Линейной размещены в пункте временного размещения на базе школы № 85.