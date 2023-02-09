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9 февраля, 07:41

Боец ММА Минеев прибыл в зону СВО

Российский кикбоксер, боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира Владимир Минеев прибыл в зону специальной военной операции для выполнения боевых задач. Об этом нашим коллегам из ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Владимир прибыл в зону СВО, где будет выполнять поставленные задачи", приводит агентство слова собеседника.

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32-летний Минеев, который ранее служил в ВДВ, получил повестку в период частичной мобилизации и явился в военкомат. Командование воинской части предоставило спортсмену бронь, поскольку он не подпадал под критерии отбора, но Минеев всё равно решил подписать контракт и отправиться на сборы после проведения поединка против бразильца Фернандо Родригеса 18 ноября. Напомним, что уже в третьем раунде противостояния россиянин отправил соперника в нокаут. Бой Минеева и Родригеса состоялся на стадионе "ЦСКА-арена" в Москве и проходил по правилам кикбоксинга.

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ТАСС / Савостьянов Сергей

Марина Калегина

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