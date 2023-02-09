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9 февраля, 07:34

Футболист сборной Украины избил российского туриста в Турции

Футболист сборной Украины Сикан избил россиянина в Турции из-за поддержки РФ

<p>Нападающий "Шахтёра" и сборной Украины по футболу Даниил Сикан. Обложка © <a href="https://shakhtar.com/uk-ua/news/2020/april/16_news/16_sikan" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shakhtar.com</a></p>

Нападающий "Шахтёра" и сборной Украины по футболу Даниил Сикан. Обложка © shakhtar.com

Нападающий футбольного клуба "Шахтёр" и сборной Украины Даниил Сикан подрался с одним из российских туристов. Как было сказано в эфире украинского YouTube-канала "Взбiрна", всё произошло во время сборов в Турции.

Причиной инцидента послужили слова россиянина — постояльца местного отеля, который, увидев Сикана в форме "Шахтёра", стал выкрикивать слова поддержки России. Это не понравилось футболисту, и он ударил туриста, сбив его с ног. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму. Известно, что футбольный клуб урегулировал конфликт мирным путём.

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Оксана Попова

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