Футболист сборной Украины избил российского туриста в Турции
Футболист сборной Украины Сикан избил россиянина в Турции из-за поддержки РФ
Нападающий "Шахтёра" и сборной Украины по футболу Даниил Сикан. Обложка © shakhtar.com
Нападающий футбольного клуба "Шахтёр" и сборной Украины Даниил Сикан подрался с одним из российских туристов. Как было сказано в эфире украинского YouTube-канала "Взбiрна", всё произошло во время сборов в Турции.
Причиной инцидента послужили слова россиянина — постояльца местного отеля, который, увидев Сикана в форме "Шахтёра", стал выкрикивать слова поддержки России. Это не понравилось футболисту, и он ударил туриста, сбив его с ног. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму. Известно, что футбольный клуб урегулировал конфликт мирным путём.
Ранее российский нападающий кипрского клуба "Арис" Александр Кокорин заявил о том, что "каждый нормальный мужчина" должен отсидеть в тюрьме. Он считает, что заключение приводит в порядок ребят, которые "поплыли".