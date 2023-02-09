Футболист сборной Украины избил российского туриста в Турции

Нападающий футбольного клуба "Шахтёр" и сборной Украины Даниил Сикан подрался с одним из российских туристов. Как было сказано в эфире украинского YouTube-канала "Взбiрна", всё произошло во время сборов в Турции.

Причиной инцидента послужили слова россиянина — постояльца местного отеля, который, увидев Сикана в форме "Шахтёра", стал выкрикивать слова поддержки России. Это не понравилось футболисту, и он ударил туриста, сбив его с ног. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму. Известно, что футбольный клуб урегулировал конфликт мирным путём.