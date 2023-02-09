Депутат Шеремет предложил выставить счёт США за подрыв "Северных потоков"
Россия должна выставить США счёт за подрыв газопроводов "Северный поток", и Вашингтон должен восстановить разрушенную инфраструктуру. Так считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
"Байден и его команда, причастная к подрыву газопроводов, должны ответить за организацию акта международного терроризма. США должен быть выставлен нанесённый ущерб. Ремонт газопроводов должен вестись за счёт США", — цитирует Шеремета РИА "Новости".
Также депутат предложил рассмотреть вопрос ареста счетов и активов всех причастных к диверсии и провести международное расследование теракта.
Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. На Западе до сих пор не могут найти виновных, при этом российская разведка обнаружила западный след в теракте. Накануне журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал статью, в которой раскрыл, что это американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы. При этом операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев. В Вашингтоне же поспешили обвинить Херша во лжи.
ТАСС / ZUMA