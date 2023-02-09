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Опубликовано 9 февраля 2023, 10:23

Депутат Шеремет предложил выставить счёт США за подрыв "Северных потоков"

Россия должна выставить США счёт за подрыв газопроводов "Северный поток", и Вашингтон должен восстановить разрушенную инфраструктуру. Так считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"Байден и его команда, причастная к подрыву газопроводов, должны ответить за организацию акта международного терроризма. США должен быть выставлен нанесённый ущерб. Ремонт газопроводов должен вестись за счёт США", цитирует Шеремета РИА "Новости".

Также депутат предложил рассмотреть вопрос ареста счетов и активов всех причастных к диверсии и провести международное расследование теракта.

Патрушев ответил на вопрос о закладчиках взрывчатки под "Северные потоки"
Патрушев ответил на вопрос о закладчиках взрывчатки под "Северные потоки"

Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. На Западе до сих пор не могут найти виновных, при этом российская разведка обнаружила западный след в теракте. Накануне журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал статью, в которой раскрыл, что это американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы. При этом операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев. В Вашингтоне же поспешили обвинить Херша во лжи.

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ТАСС / ZUMA

Александра Вишнякова
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