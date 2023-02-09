Депутат Шеремет предложил выставить счёт США за подрыв "Северных потоков"

Россия должна выставить США счёт за подрыв газопроводов "Северный поток", и Вашингтон должен восстановить разрушенную инфраструктуру. Так считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"Байден и его команда, причастная к подрыву газопроводов, должны ответить за организацию акта международного терроризма. США должен быть выставлен нанесённый ущерб. Ремонт газопроводов должен вестись за счёт США", — цитирует Шеремета РИА "Новости".