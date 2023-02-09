Спасатели обрушили шаткую часть стены в доме в Новосибирске, где взорвался газ
Спасатели намеренно обрушили часть подъезда в многоэтажке в Новосибирске, где утром произошёл взрыв газа, чтобы представляющая угрозу стена не рухнула на сотрудников спасательных служб. Восстанавливать дом не будут.
Спасатели намеренно обрушили часть подъезда в многоэтажке в Новосибирске, где взорвался газ. Видео © t.me / Mash Siberia
На публикуемых Mash кадрах видно, что верхний этаж буквально висит над головами спасателей и может в любой момент сорваться вниз. Операция по ликвидации угрозы проводилась строго под контролем сотрудников экстренных служб. Другие части здания не пострадали.
Напомним, сегодня утром на улице Линейной в Новосибирске произошёл взрыв газа в многоэтажке. Обрушилось два подъезда. Судьба нескольких человек остаётся неизвестной. Возбуждено уголовное дело. На данный момент известно о трёх погибших. Накануне трагедии жильцы жаловались на запах газа. Как сообщил губернатор региона, дом восстанавливать не будут.
t.me / Mash Siberia