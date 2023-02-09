Спасатели обрушили шаткую часть стены в доме в Новосибирске, где взорвался газ

Спасатели намеренно обрушили часть подъезда в многоэтажке в Новосибирске, где утром произошёл взрыв газа, чтобы представляющая угрозу стена не рухнула на сотрудников спасательных служб. Восстанавливать дом не будут.

На публикуемых Mash кадрах видно, что верхний этаж буквально висит над головами спасателей и может в любой момент сорваться вниз. Операция по ликвидации угрозы проводилась строго под контролем сотрудников экстренных служб. Другие части здания не пострадали.