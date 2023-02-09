"Нет грёбаных самолётов": Британский министр резко отреагировал на "хотелки" Зеленского

Не все британские политики с энтузиазмом восприняли призыв украинского президента Владимира Зеленского поставить Киеву истребители. Один из членов Кабинета министров королевства отреагировал на его просьбу весьма эмоционально. Об этом пишет газета iNews (приложение к The Independent).

"У нас нет грёбаных самолётов, которые можно было бы отправить", — приводит издание его слова.