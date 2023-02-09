"Нет грёбаных самолётов": Британский министр резко отреагировал на "хотелки" Зеленского
INews: Министр ответил Зеленскому, что у Великобритании "нет грёбаных самолётов"
Не все британские политики с энтузиазмом восприняли призыв украинского президента Владимира Зеленского поставить Киеву истребители. Один из членов Кабинета министров королевства отреагировал на его просьбу весьма эмоционально. Об этом пишет газета iNews (приложение к The Independent).
"У нас нет грёбаных самолётов, которые можно было бы отправить", — приводит издание его слова.
Газета также отметила, что Лондон может просто не успеть поставить самолёты Киеву, чтобы изменить ход конфликта, однако стремится предотвратить возможные угрозы.
Как уже рассказывал Лайф, в преддверии визита президента Незалежной Владимира Зеленского в Великобританию премьер королевства Риши Сунак заявил о наращивании военной помощи Украине. В том числе он объявил, что Лондон планирует передать Киеву более дальнобойное вооружение, чтобы "нарушить возможности России" по нанесению ударов. Кроме того, британские инструкторы начнут подготовку украинских военных лётчиков и морских пехотинцев. При этом уточнялось, что окончательное решение о поставках истребителей Украине не принято — там ещё думают, передавать ли истребители.
Getty Images / Laurent Van der Stockt for Le Monde