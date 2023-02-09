Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 февраля, 07:39

"Нет грёбаных самолётов": Британский министр резко отреагировал на "хотелки" Зеленского

INews: Министр ответил Зеленскому, что у Великобритании "нет грёбаных самолётов"

Не все британские политики с энтузиазмом восприняли призыв украинского президента Владимира Зеленского поставить Киеву истребители. Один из членов Кабинета министров королевства отреагировал на его просьбу весьма эмоционально. Об этом пишет газета iNews (приложение к The Independent).

"У нас нет грёбаных самолётов, которые можно было бы отправить", — приводит издание его слова.

Газета также отметила, что Лондон может просто не успеть поставить самолёты Киеву, чтобы изменить ход конфликта, однако стремится предотвратить возможные угрозы.

Посольство РФ предупредило Великобританию о последствиях поставок истребителей на Украину

Посольство РФ предупредило Великобританию о последствиях поставок истребителей на Украину

Как уже рассказывал Лайф, в преддверии визита президента Незалежной Владимира Зеленского в Великобританию премьер королевства Риши Сунак заявил о наращивании военной помощи Украине. В том числе он объявил, что Лондон планирует передать Киеву более дальнобойное вооружение, чтобы "нарушить возможности России" по нанесению ударов. Кроме того, британские инструкторы начнут подготовку украинских военных лётчиков и морских пехотинцев. При этом уточнялось, что окончательное решение о поставках истребителей Украине не принято — там ещё думают, передавать ли истребители.

Обложка ©

Getty Images / Laurent Van der Stockt for Le Monde

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров