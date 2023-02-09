Елена Проничева стала новым гендиректором Третьяковской галереи
Проничева сменила Трегулову на посту гендиректора Третьяковской галереи
Елена Проничева. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Зельфира Трегулова покинула пост гендиректора Государственной Третьяковской галереи. На её должность назначена Елена Проничева. Об этом сообщили в Министерстве культуре РФ.
"Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей", — говорится в сообщении пресс-службы.
Трегулова покидает должность в связи с завершением срока трудового контракта. Она возглавляла галерею с 2015 года. За годы её работы было организовано множество масштабных выставочных, образовательных, просветительских и научных проектов.
"Елене Проничевой предстоит сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и её филиалов, в том числе в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов", — добавили в Минкультуры.
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