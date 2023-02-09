Елена Проничева стала новым гендиректором Третьяковской галереи

Зельфира Трегулова покинула пост гендиректора Государственной Третьяковской галереи. На её должность назначена Елена Проничева. Об этом сообщили в Министерстве культуре РФ.

"Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей", — говорится в сообщении пресс-службы.

Трегулова покидает должность в связи с завершением срока трудового контракта. Она возглавляла галерею с 2015 года. За годы её работы было организовано множество масштабных выставочных, образовательных, просветительских и научных проектов.