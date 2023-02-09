Стоял на 5-м этаже: В МЧС рассказали про ребёнка, который чудом не пострадал при взрыве в Ефремове
В МЧС рассказали о чудом спасшемся мальчике в доме в Ефремове, где взорвался газ
Мальчик стоял на последнем этаже в пустой комнате и смотрел вниз на обрушенную часть дома, ему чудом удалось выжить. Историю спасения ребёнка в многоэтажке в Ефремове в Тульской области, где 7 февраля взорвался газ, рассказали в региональном МЧС в беседе с "Тульской службой новостей".
"Ребёнок стоял на пятом этаже, повреждений сильных не получил. Он находился в соседней квартире, в неразрушенной комнате: остальные перекрытия упали на четвёртый этаж, и вместе с ними люди, которые там находились. Роман Говоров и Николай Малюшин вытащили малыша через окно", — поделился замначальника службы пожаротушения 3-го пожарно-спасательного отдела ГУ МЧС России по области Умед Ширинов.
Именно он со своим подразделением одним из первых прибыл на место трагедии. Спасатели сразу принялись вытаскивать живых, счёт шёл на секунды. На кухне на третьем этаже лежала женщина, подававшая признаки жизни, но в очень плохом состоянии, продолжил замначальника. Командиры отделения Роман Говоров и Николай Малюшин по автолестнице добрались до потерпевшей и эвакуировали её.
В другой части дома удалось услышать крики о помощи: на четвёртом этаже мужчина оказался сразу под несколькими плитами, но остался жив. К нему отправились спасатели Евгений Рыков, Алексей Барболин и пожарный Сергей Крюков, уточнил Ширинов. Он уточнил, что пострадавший мог потерять сознание и умереть в любую минуту, поэтому нельзя было мешкать.
"Из техники был только гидравлический инструмент. Его использовали, чтобы ослабить давление обрушившихся на мужчину перегородок. Параллельно сотрудники разговаривали с ним, чтобы он не терял сознание. Сразу же связались со службой обеспечения, так как требовался подъёмный кран, чтобы подцепить плиту", — рассказал замначальника службы.
Операция по спасению мужчины заняла около часа. Кусок бетона подняли, под обломки залез один из спасателей и вызволил пострадавшего, затем спустил его вниз и передал врачам. Ширинов уточнил, что всего на месте трагедии работали 500 сотрудников экстренных служб и 118 единиц техники.
Напомним, 7 февраля взрыв газа произошёл в жилом доме в Ефремове Тульской области. В результате повреждено два десятка квартир, семерых жильцов удалось достать живыми из-под завалов. Погибло восемь человек, возбуждено уголовное дело. В городе был введён режим ЧС.
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