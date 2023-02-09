Стоял на 5-м этаже: В МЧС рассказали про ребёнка, который чудом не пострадал при взрыве в Ефремове

Мальчик стоял на последнем этаже в пустой комнате и смотрел вниз на обрушенную часть дома, ему чудом удалось выжить. Историю спасения ребёнка в многоэтажке в Ефремове в Тульской области, где 7 февраля взорвался газ, рассказали в региональном МЧС в беседе с "Тульской службой новостей".

"Ребёнок стоял на пятом этаже, повреждений сильных не получил. Он находился в соседней квартире, в неразрушенной комнате: остальные перекрытия упали на четвёртый этаж, и вместе с ними люди, которые там находились. Роман Говоров и Николай Малюшин вытащили малыша через окно", — поделился замначальника службы пожаротушения 3-го пожарно-спасательного отдела ГУ МЧС России по области Умед Ширинов.

Именно он со своим подразделением одним из первых прибыл на место трагедии. Спасатели сразу принялись вытаскивать живых, счёт шёл на секунды. На кухне на третьем этаже лежала женщина, подававшая признаки жизни, но в очень плохом состоянии, продолжил замначальника. Командиры отделения Роман Говоров и Николай Малюшин по автолестнице добрались до потерпевшей и эвакуировали её.

В другой части дома удалось услышать крики о помощи: на четвёртом этаже мужчина оказался сразу под несколькими плитами, но остался жив. К нему отправились спасатели Евгений Рыков, Алексей Барболин и пожарный Сергей Крюков, уточнил Ширинов. Он уточнил, что пострадавший мог потерять сознание и умереть в любую минуту, поэтому нельзя было мешкать.

"Из техники был только гидравлический инструмент. Его использовали, чтобы ослабить давление обрушившихся на мужчину перегородок. Параллельно сотрудники разговаривали с ним, чтобы он не терял сознание. Сразу же связались со службой обеспечения, так как требовался подъёмный кран, чтобы подцепить плиту", — рассказал замначальника службы.