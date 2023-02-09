Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до пяти
Спасатели обнаружили тела ещё двух погибших в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке в Новосибирске, таким образом, число жертв ЧП выросло до пяти. Информацию об этом ТАСС подтвердил региональный Минздрав.
По данным ведомства, среди погибших — двухлетний ребёнок.
По данным губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, девять человек пострадали, в их числе — двое детей.
"Состояние разное, характер травм разный: это и сочетанные травмы, и ожоги, и отравления угарным газом", — сказал он.
Напомним, в результате взрыва газа в пятиэтажке по улице Линейной в Новосибирске обрушилось два подъезда. Накануне трагедии жильцы жаловались на запах газа. Как сообщил губернатор региона, дом восстанавливать не будут, а людей переселят.
LIFE