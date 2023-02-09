Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 февраля, 08:39

Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до пяти

Спасатели обнаружили тела ещё двух погибших в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке в Новосибирске, таким образом, число жертв ЧП выросло до пяти. Информацию об этом ТАСС подтвердил региональный Минздрав.

По данным ведомства, среди погибших — двухлетний ребёнок.

По данным губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, девять человек пострадали, в их числе — двое детей.

"Состояние разное, характер травм разный: это и сочетанные травмы, и ожоги, и отравления угарным газом", — сказал он.

Спасатели обрушили шаткую часть стены в доме в Новосибирске, где взорвался газ

Спасатели обрушили шаткую часть стены в доме в Новосибирске, где взорвался газ

Напомним, в результате взрыва газа в пятиэтажке по улице Линейной в Новосибирске обрушилось два подъезда. Накануне трагедии жильцы жаловались на запах газа. Как сообщил губернатор региона, дом восстанавливать не будут, а людей переселят.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров