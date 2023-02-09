Власти назвали главную версию взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске

Основной версией взрыва в пятиэтажном доме в Новосибирске является нарушение эксплуатации газового оборудования. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" проинформировал губернатор региона Андрей Травников.

При этом он не стал уточнять, с чьей стороны была допущена роковая ошибка: газовых служб, проверяющих органов или жильцов. Следствие, по словам Травникова, разберётся.