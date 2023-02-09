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9 февраля, 08:39

Власти назвали главную версию взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске

Губернатор Травников: Основная версия взрыва газа в Новосибирске — нарушение эксплуатации оборудования

Основной версией взрыва в пятиэтажном доме в Новосибирске является нарушение эксплуатации газового оборудования. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" проинформировал губернатор региона Андрей Травников.

При этом он не стал уточнять, с чьей стороны была допущена роковая ошибка: газовых служб, проверяющих органов или жильцов. Следствие, по словам Травникова, разберётся.

"Основная версия — это нарушение правил обслуживания, эксплуатации газового оборудования. А кто в этом виновен — следственные органы разберутся", сказал он.

Момент взрыва газа в доме в Новосибирске попал на камеры

Момент взрыва газа в доме в Новосибирске попал на камеры

Напомним, что взрыв газа произошёл сегодня утром на улице Линейной в Новосибирске. Произошло обрушение двух подъездов. Погибло, по последним данным, пять человек, судьба ещё нескольких жильцов остаётся неизвестной. Возбуждено уголовное дело. Известно, что жильцы уже накануне трагедии жаловались на утечку газа.

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ТАСС / Кухмарь Кирилл

Марина Калегина

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