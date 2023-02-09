Самарская школьница пыталась покончить с собой после того, как потеряла паспорт накануне экзамена

В Самарской области 15-летняя школьница пыталась покончить с собой после того, как потеряла паспорт. Девятиклассница боялась, что из-за этого её не допустят до ОГЭ (основной государственный экзамен). По данным источника Лайфа, девочку спасли, сейчас она в больнице.

Как нам стало известно, школьница должна была проходить итоговое собеседование по русскому языку. Незачёт по нему означает недопуск к ОГЭ, но учителя сказали, что без паспорта никто допускаться не будет. И как назло, девятиклассница документ потеряла. Родителям девочка ничего говорить не стала и решила пойти на крайние меры. Однако подростка спасли — на скорой её увезли в больницу.

Родители рассказали полицейским, что даже не подозревали о намерениях дочери, потому что в семье всё было хорошо. Выяснилось также, что злополучный паспорт они сами прибрали, чтобы не потерять.