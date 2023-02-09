В музее Нью-Йорка "русских танцовщиц" на картине Дега переименовали в "украинских"
В Метрополитен-музее в Нью-Йорке переименовали "Русскую танцовщицу" Дега
Картина "Русские танцовщицы". © Музей Метрополитен
В нью-йоркском Метрополитен-музее вслед за лондонской Национальной галереей переименовали картину "Русская танцовщица" французского живописца Эдгара Дега.
Как следует из информации, опубликованной на официальном сайте музея, теперь работа великого импрессиониста выставляется под названием "Танцовщица в украинском платье".
"Этот экспонат отражает интерес французской публики к культуре и искусству Украины, бывшей тогда частью Российской империи, вызванный заключением франко-русского союза в 1894 году", — говорится в сообщении.
Напомним, в апреле прошлого года в Лондоне "русских танцовщиц" на картине Эдгара Дега переименовали в "украинских". Такое решение администрации Лондонской национальной галереи было принято после призывов украинцев в соцсетях. При этом в России такой шаг сочли политическим кретинизмом.