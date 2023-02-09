В музее Нью-Йорка "русских танцовщиц" на картине Дега переименовали в "украинских"

Как следует из информации, опубликованной на официальном сайте музея, теперь работа великого импрессиониста выставляется под названием "Танцовщица в украинском платье".

Напомним, в апреле прошлого года в Лондоне "русских танцовщиц" на картине Эдгара Дега переименовали в "украинских". Такое решение администрации Лондонской национальной галереи было принято после призывов украинцев в соцсетях. При этом в России такой шаг сочли политическим кретинизмом.