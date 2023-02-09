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9 февраля, 09:06

МИД РФ раскрыл, как обменивается нотами с Украиной при закрытых посольствах

Представитель МИД Полищук: Москва и Киев по-прежнему обмениваются вербальными нотами через третьи страны

Москва и Киев по-прежнему периодически обмениваются вербальными дипломатическими нотами, но через третьи страны. Об этом сообщил в интервью телеканалу RTVI директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

Он напомнил, что в первый же день специальной военной операции Украина в одностороннем порядке разорвала отношения с Россией, поэтому в настоящий момент наши дипломатические и консульские учреждения не работают на территории соседней страны, а украинские ведомства, соответственно, не работают у нас.

"По отдельным практическим вопросам между нашими странами происходит периодический обмен вербальными нотами через наши посольства в третьих странах", — добавил Алексей Полищук.

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LIFE / Владимир Суворов

Марина Калегина

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