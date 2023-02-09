Названа средняя стоимость раба в России

В России ребёнок может быть продан в рабство в криминальный бизнес или для сексуальной эксплуатации за 300–500 тысяч рублей, взрослый стоит дешевле и используется как бесплатная рабочая сила. Об этом "Ленте.ру" рассказали представители организаций, помогающих вызволять людей из рабства.

"Число детей – жертв торговли людьми неуклонно растёт, и оно составляет около 30 процентов от числа всех выявленных жертв", — поделилась президент межрегиональной общественной организации "Альтернатива" Вера Грачёва.

По её словам, ловить работорговцев во всём мире очень сложно из-за их технического оснащения и подготовки. По данным 2021 года, выявлено около 90 тысяч жертв работорговли, заведено свыше 10 тысяч дел, а вынесено лишь 5 тысяч обвинительных приговоров, привела мировую статистику Грачёва. Она добавила, что прибыль преступников от бесплатного труда рабов оценивается в 150 миллиардов долларов в год.

Торговля людьми вышла на первое место в криминальном бизнесе, опередив продажу наркотиков и оружия, сказала представительница "Альтернативы". Коллега Грачёвой Арина, которая попросила не озвучивать её фамилии, назвала частыми случаи, когда мать пытается продать детей, чтобы якобы у них было достойное будущее. В итоге ребёнка используют на новом месте "или для попрошайничества, или для продажи органов".

"Не нужно испытывать иллюзий, что можно как-то передать ребёнка без посредничества государства таким образом, чтобы он попал в нормальную семью", — предупредила Арина.