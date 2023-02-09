Пьяная оперативница в Перми угнала машину спящей сзади коллеги и нарвалась на гаишников

Две сотрудницы УМВД РФ по Пермскому краю решили скоротать вечер за бутылочкой прямо в машине одной из них. Пригубив лишнего, они отправились "патрулировать" район, но нарвались на коллег в погонах. Лайф узнал детали истории.

Всё произошло в конце января этого года. Две 28-летние подружки трудились в УМВД России по Пермскому краю оперуполномоченными. Морозным январским вечером субботы они решили выпить и поболтать о жизни в "Ладе" одной из них. Посидев немного, одна из них — хозяйка машины — уснула на заднем сиденье, позабыв о подруге.

Опечаленная пьяная сотрудница МВД решила зря время не терять и отправилась колесить по району. Однако её путешествие по пермским переулкам прервали гаишники, чьё бдительное внимание она привлекла. Выяснилось, что мадам не имела водительских прав и была довольно пьяна. Сотрудники составили на нарушительницу протокол, пока её подруга спала на заднем сиденье.

Сейчас пермячки временно отстранены от выполнения служебных обязанностей. Известно, что обе они были в звании старшего лейтенанта с 2022 года.