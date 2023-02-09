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9 февраля, 12:06

Блогер Некоглай нарвался на уголовное дело из-за мести виновнице своих бед

Против блогера Некоглая возбудили уголовное дело из-за клеветы в отношении Мизулиной

<p>Блогер Некоглай, обложка © Vk.com / <a href="https://sun9-18.userapi.com/impg/t8TNUEYHJXQA2wRwAcqWTbSyUURP_VZAamtScQ/ZJTh3H4RS9w.jpg?size=736x920&quality=95&sign=9c85cba340ce2f095827ad2369e1950f&c_uniq_tag=YOWHjwBWk5RXnqqU3eTB_sDI6jh1G3K15TrLOq2z6UI&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Некоглай</a></p>

Блогер Некоглай, обложка © Vk.com / Некоглай

Против блогера Некоглая (Николай Лебедев) возбуждено уголовное дело из-за распространения фейков о главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом сама потерпевшая сообщила ТАСС.

"В связи с распространением откровенного вранья и клеветы о моей деятельности и работе Лиги безопасного интернета, а также последовавшими угрозами убийства в мой адрес ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Николая Лебедева по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ "Клевета", — уточнила Мизулина.

Следователи уже вызвали её сегодня на допрос в качестве потерпевшей. Мизулина уверена, что целью угроз и клеветы в её адрес является попытка оказать на неё давление как на общественного деятеля из-за того, что именно она в начале ноября попросила проверить Некоглая на предмет дискредитации ВС РФ из-за "пародии" на российского солдата. Это в итоге закончилось депортацией блогера.

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Напомним, в ходе проверки выяснилось, что Некоглай находился в России незаконно. Хоть блогером занялись в МВД из-за пародии на российского военного, участвующего в спецоперации на Украине, но выслали его за миграционные нарушения. Некоглая также оштрафовали на пять тысяч рублей.

Андрей Бражников

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