Блогер Некоглай нарвался на уголовное дело из-за мести виновнице своих бед

Против блогера Некоглая (Николай Лебедев) возбуждено уголовное дело из-за распространения фейков о главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом сама потерпевшая сообщила ТАСС.

"В связи с распространением откровенного вранья и клеветы о моей деятельности и работе Лиги безопасного интернета, а также последовавшими угрозами убийства в мой адрес ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Николая Лебедева по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ "Клевета", — уточнила Мизулина.

Следователи уже вызвали её сегодня на допрос в качестве потерпевшей. Мизулина уверена, что целью угроз и клеветы в её адрес является попытка оказать на неё давление как на общественного деятеля из-за того, что именно она в начале ноября попросила проверить Некоглая на предмет дискредитации ВС РФ из-за "пародии" на российского солдата. Это в итоге закончилось депортацией блогера.