Бойцы Южной группировки войск уничтожили до 90 солдат ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС РФ уничтожили до 90 военных ВСУ в ходе наступления на Донецком направлении
В ходе наступления на Донецком направлении бойцы Южной группировки войск уничтожили до 90 солдат украинской армии. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар наносился при поддержке авиации и огня артиллерии.
"На Донецком направлении в ходе наступательных действий Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей", — рассказал Конашенков на брифинге.
Вместе с этим российские военные ликвидировали систему М109 Paladin, а также станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства. В районах населённых пунктов Славянск, Авдеевка и Малиновка ДНР поражены четыре склада артиллерийских боеприпасов ВСУ, добавил он.
Ранее войска ВС России за минувшие сутки нанесли множественые удары по технике и живой силе подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении. Так, было уничтожено свыше 130 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и установка РСЗО "Град".
Getty Images / Spencer Platt