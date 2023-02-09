Бойцы Южной группировки войск уничтожили до 90 солдат ВСУ на Донецком направлении

В ходе наступления на Донецком направлении бойцы Южной группировки войск уничтожили до 90 солдат украинской армии. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар наносился при поддержке авиации и огня артиллерии.

"На Донецком направлении в ходе наступательных действий Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей", — рассказал Конашенков на брифинге.

Вместе с этим российские военные ликвидировали систему М109 Paladin, а также станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства. В районах населённых пунктов Славянск, Авдеевка и Малиновка ДНР поражены четыре склада артиллерийских боеприпасов ВСУ, добавил он.