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Опубликовано 9 февраля 2023, 11:54

Две бригады ВСУ потеряли 30 бойцов на Купянском направлении

Огнём артиллерии и авиации России уничтожено 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении

До 30 бойцов ВСУ было уничтожено за сутки авиацией и артиллерией российской западной группировки войск на Купянском направлении. Об этом сообщил в рамках брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении <...> нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ в районах н.п. Гряниковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новосёловское ЛНР. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих", — заявил Конашенков.

Также атаке российской авиации подверглась военная техника ВСУ, в результате чего уничтожено три пикапа и одна американская система М777.

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Кроме того, за сутки российские военные поразили 83 артподразделения ВСУ на огневых позициях. Удары были нанесены по живой силе и военной технике в 116 районах.

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Getty Images / Mustafa Ciftci

Ирина Фальке
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