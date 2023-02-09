Две бригады ВСУ потеряли 30 бойцов на Купянском направлении

До 30 бойцов ВСУ было уничтожено за сутки авиацией и артиллерией российской западной группировки войск на Купянском направлении. Об этом сообщил в рамках брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении <...> нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ в районах н.п. Гряниковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новосёловское ЛНР. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих", — заявил Конашенков.

Также атаке российской авиации подверглась военная техника ВСУ, в результате чего уничтожено три пикапа и одна американская система М777.