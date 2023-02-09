Российские военные поразили 83 артподразделения ВСУ на огневых позициях

За прошедшие сутки российские военные ликвидировали более 80 подразделений ВСУ на огневых позициях. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116 районах", — сообщил Конашенков на брифинге.