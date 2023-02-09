Российские военные поразили 83 артподразделения ВСУ на огневых позициях
Минобороны сообщило об уничтожении более 80 артиллерийских подразделений ВСУ
За прошедшие сутки российские военные ликвидировали более 80 подразделений ВСУ на огневых позициях. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116 районах", — сообщил Конашенков на брифинге.
Лайф писал, что днём ранее российские военные нанесли удары по трём складам боеприпасов и горючего для украинской армии в районах Новомихайловки, Угледара и Доброволья в Донецкой Народной Республике.
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