Российские лётчики сбили МиГ-29 ВВС Украины в небе над Донбассом
Истребительная авиация ВКС России подбила украинский МиГ-29 в ДНР
Российские лётчики подбили истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Украины в небе над ДНР. Об этом доложил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Самолёт рухнул в районе села Новопавловка.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков.
В начале февраля в Минобороны РФ отчитывались о сбитом украинском истребителе МиГ-29. Машина рухнула в Херсонской области.
Shutterstock