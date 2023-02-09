Российские лётчики сбили МиГ-29 ВВС Украины в небе над Донбассом

Российские лётчики подбили истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Украины в небе над ДНР. Об этом доложил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Самолёт рухнул в районе села Новопавловка.