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9 февраля, 11:41

Чешский хоккеист удалил селфи с Овечкиным из-за волны хейта

Чешский хоккеист Пастрняк удалил совместное селфи с Овечкиным из-за критики фанатов

<p>Нападающий "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк. Фото © Getty Images / Eurasia Sport Images / Jari Pestelacci</p>

Нападающий "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк. Фото © Getty Images / Eurasia Sport Images / Jari Pestelacci

Нападающий "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк удалил совместную фотографию с российским форвардом "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным после критики. Хоккеисты сфотографировались во время недавнего Матча звёзд НХЛ, а после публикации снимка подписчики осудили Пастрняка.

"Вы следите за тем, что происходит вокруг вас? Вы понимаете, что олицетворяет Овечкин? Я понимаю спортивную сторону фото, но это не про хоккей!" — возмутился один из болельщиков, чьи слова приводит новостной портал iDNES.

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А ранее украинский футболист Руслан Малиновский обнялся после матча чемпионата Франции с россиянином Александром Головиным, но на Украине этот эпизод резко раскритиковали, вынудив полузащитника объяснить свой поступок.

Ирина Фальке

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