Чешский хоккеист удалил селфи с Овечкиным из-за волны хейта
Чешский хоккеист Пастрняк удалил совместное селфи с Овечкиным из-за критики фанатов
Нападающий "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк. Фото © Getty Images / Eurasia Sport Images / Jari Pestelacci
Нападающий "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк удалил совместную фотографию с российским форвардом "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным после критики. Хоккеисты сфотографировались во время недавнего Матча звёзд НХЛ, а после публикации снимка подписчики осудили Пастрняка.
"Вы следите за тем, что происходит вокруг вас? Вы понимаете, что олицетворяет Овечкин? Я понимаю спортивную сторону фото, но это не про хоккей!" — возмутился один из болельщиков, чьи слова приводит новостной портал iDNES.
А ранее украинский футболист Руслан Малиновский обнялся после матча чемпионата Франции с россиянином Александром Головиным, но на Украине этот эпизод резко раскритиковали, вынудив полузащитника объяснить свой поступок.