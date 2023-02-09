Чешский хоккеист удалил селфи с Овечкиным из-за волны хейта

Нападающий "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк удалил совместную фотографию с российским форвардом "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным после критики. Хоккеисты сфотографировались во время недавнего Матча звёзд НХЛ, а после публикации снимка подписчики осудили Пастрняка.

"Вы следите за тем, что происходит вокруг вас? Вы понимаете, что олицетворяет Овечкин? Я понимаю спортивную сторону фото, но это не про хоккей!" — возмутился один из болельщиков, чьи слова приводит новостной портал iDNES.