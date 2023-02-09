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9 февраля, 11:40

Минздрав сообщил о состоянии школьницы из Химок, выжившей после 30 ударов ножом

Выжившую после "поножовщины" в Химках девочку перевели из реанимации в отделение хирургии

<p>Пострадавшая в поножовщине школьница из Химок. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/ostorozhnodeti/3216?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Осторожно! Дети</a></p>

Пострадавшая в поножовщине школьница из Химок. Фото © Telegram / Осторожно! Дети

Школьница, на которую с ножом напала её одноклассница в Химках, постепенно приходит в себя, её уже перевели из реанимации в отделение хирургии. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

Как уточнили в министерстве, в настоящее время пятиклассница продолжает проходить лечение в Московском областном центре охраны материнства и детства. Врачи оказывают ей всю необходимую медпомощь.

"У ребёнка положительная динамика, и девочка уже переведена из реанимации в отделение хирургии. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести", — говорится в сообщении.

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Как уже рассказывал Лайф, в результате конфликта со своей сверстницей девочка получила не менее 30 ранений ножом, но выжила. Известно, что школьницы могли поругаться из-за мальчика или же из-за неудачной попытки подружиться. Пострадавшую сразу госпитализировали и уже прооперировали, она пришла в сознание. Классного руководителя школьниц временно отстранили от работы, а в лицее начали проверку.

Николь Вербер

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