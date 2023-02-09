Минздрав сообщил о состоянии школьницы из Химок, выжившей после 30 ударов ножом
Выжившую после "поножовщины" в Химках девочку перевели из реанимации в отделение хирургии
Пострадавшая в поножовщине школьница из Химок. Фото © Telegram / Осторожно! Дети
Школьница, на которую с ножом напала её одноклассница в Химках, постепенно приходит в себя, её уже перевели из реанимации в отделение хирургии. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.
Как уточнили в министерстве, в настоящее время пятиклассница продолжает проходить лечение в Московском областном центре охраны материнства и детства. Врачи оказывают ей всю необходимую медпомощь.
"У ребёнка положительная динамика, и девочка уже переведена из реанимации в отделение хирургии. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести", — говорится в сообщении.
Как уже рассказывал Лайф, в результате конфликта со своей сверстницей девочка получила не менее 30 ранений ножом, но выжила. Известно, что школьницы могли поругаться из-за мальчика или же из-за неудачной попытки подружиться. Пострадавшую сразу госпитализировали и уже прооперировали, она пришла в сознание. Классного руководителя школьниц временно отстранили от работы, а в лицее начали проверку.