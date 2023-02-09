Минздрав сообщил о состоянии школьницы из Химок, выжившей после 30 ударов ножом

Школьница, на которую с ножом напала её одноклассница в Химках, постепенно приходит в себя, её уже перевели из реанимации в отделение хирургии. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

Как уточнили в министерстве, в настоящее время пятиклассница продолжает проходить лечение в Московском областном центре охраны материнства и детства. Врачи оказывают ей всю необходимую медпомощь.