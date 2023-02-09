Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 февраля, 11:30

В Киеве сносят памятник Ватутину, освобождавшему город от фашистов в 1943 году

В Киеве приступили к демонтажу памятника генералу Ватутину

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/KlymenkoTime" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Klymenko Time</a></p>

Обложка © Telegram / Klymenko Time

В Киеве приступили к сносу памятника советскому генералу Николаю Ватутину. Он был одним из многих, кто участвовал в освобождении столицы Украинской ССР в 1943 году.

"В Киеве начинают демонтаж памятника генералу Ватутину, который освобождал Киев в 1943 году", — пишет издание "Страна.ua".

Министерство культуры Украины согласовало снос памятников Ватутину и Чкалову в Киеве

Министерство культуры Украины согласовало снос памятников Ватутину и Чкалову в Киеве

Снос советских памятников продолжается по всей Украине. Так, в конце января в селе под Полтавой демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Украина
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров