В Киеве сносят памятник Ватутину, освобождавшему город от фашистов в 1943 году
В Киеве приступили к демонтажу памятника генералу Ватутину
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В Киеве приступили к сносу памятника советскому генералу Николаю Ватутину. Он был одним из многих, кто участвовал в освобождении столицы Украинской ССР в 1943 году.
"В Киеве начинают демонтаж памятника генералу Ватутину, который освобождал Киев в 1943 году", — пишет издание "Страна.ua".
Снос советских памятников продолжается по всей Украине. Так, в конце января в селе под Полтавой демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину.